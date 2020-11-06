وفي ملف آخر كتبت صحيفة "البلاد" تخت عناوان ( أهمية الاستثمارات ) .. الاستثمار قاطرة مهمة للنمو، وركيزة أساسية لدفع التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة بالدول، وفي هذه القاعدة، تشهد خارطة الاستثمار عالميا متغيرات نشطة بين تعاون وتنافس في القدرة على استغلال الفرص، وفي حالة المملكة تبدو نجاحاتها القوية في جاذبيتها العالية للاستثمارات المحلية والأجنبية لأمرين أساسيين، أولهما توفر بيئة محفزة، وثانيا حزمة المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، ومنها الصناعية والسياحية واللوجستية، والمدن الفريدة التي انطلقت برؤية مستقبلية وتتمتع بفضاء مفتوح للاستثمار.وأضافت أن بالتوازي مع ذلك تتزايد قدرة الاستثمارات السعودية الخارجية؛ حيث يمثل صندوق الاستثمارات العامة، الرافعة القوية في هذه الاستراتيجية الهادفة إلى الإسهام بأعلى معدل في إنجاز برنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق مزيد من القوة للاقتصاد الوطني وخلق وظائف جديدة ، وفي هذا الإطار تأتي الصفقة الجديدة لتعزيز شراكاته العالمية، باستثمار نحو1.3 مليار دولار في شركة “ريلاينس”الرائدة في قطاع التجزئة المتنامي بالهند، ضمن استراتيجيته الاستثمارية على المدى الطويل مع الشركات المبتكرة ، وتنويع محفظته الاستثمارية في عدة قطاعات وأصول على امتداد جغرافي واسع في العالم، ويواصل الصندوق تعزيز ترتيبه بين الصناديق السيادية في العالم.// يتبع //07:24ت م0010