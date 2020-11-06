الظهران 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسيختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" يوم غد السبت - مبادرة أرامكو السعودية للمواطنة - ، فعاليات البرنامج الوطني للقراءة " أقرأ " ، في حفل يتم خلاله تتويج الفائزين بلقب "قارئ العام" لسنة 2020م، والذي يتنافس عليه عشرة مرشحين تأهلوا إلى المرحلة النهائية على خشبة مسرح "إثراء" .ويتوّج المرشحين في المسابقة بناءً على تقييم لجنة مكوّنة من متحدثين ومحكّمين ومدعوّين من خارج مركز "إثراء"، حيث سيقدم المشاركين نصوصهم أمام الجمهور في عرض مدته خمس دقائق لكل مشارك، كما سيعلن عن ترشيح سبعة فائزين بناءً على نتائج لجنة التحكيم، بالإضافة إلى فائز واحد سيكون للجمهور الدور الرئيسي في ترشيحه للفوز عبر التصويت الإلكتروني، حيث سيكون إعلان الفائزين من خلال المسارات الثلاثة للمسابقة التي أُعلن عنها في وقت سابق وهي: مسار صنّاع المحتوى، ومسار قارئ العام، ومسار سُفراء القراءة .وتمثّل مسابقة "أقرأ" في عامها السادس، إحدى أهم مبادرات إثراء الثقافية التي تحتفي بالقرّاء ومحبي المعرفة، حيث سجّل في المسابقة لهذا العام أكثر من 13,300 مشارك ومشاركة في مختلف المسارات، تأهل منهم عشرة مشاركين للمرحلة النهائية، سيرشح ثمانية منهم للفوز باللقب .ويهدف البرنامج إلى تحفيز القرّاء، وتسليط الضوء على ثقافة القراءة بين أوساط المجتمع، وذلك من خلال تقديم برامج ثقافية نوعية تسهم في زيادة الوعي، وغرس مفاهيم الاطلاع والإنتاج الثقافي المكتوب باللغة العربية، حيث شهد البرنامج على مدار خمس سنوات إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب والفتيات، فقد شارك فيه أكثر من 57,714 مشاركًا ومشاركة، كما قدم أكثر من 1000 ساعة تدريبية، واستضاف أكثر من 100 كاتب ومثقف من مختلف دول العالم.// انتهى //07:33ت م0012