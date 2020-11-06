الخرطوم 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم قرار الحكومة السودانية إغلاق الحدود مع اثيوبيا لإشعار آخر على خلفية التطورات الأمنية التي يشهدها إقليم التغراي المتاخم للسودان.وأشارت إلى تسجيل السودان أمس 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 13،943 إصابة.واخبرت الصحف عن تمكن الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطائرات التحالف العربي من تحقيق تقدمات كبيرة في عدد من جبهات القتال المختلفة شمالي وشرق محافظة الجوف، وسط انهيارات متسارعة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.ولفتت الانتباه إلى دعوة القائمة بأعمال منسق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إيفون هيلي، إسرائيل إلى وقف أعمال الهدم غير القانونية على الفور بعد تشريد العشرات في أخر عملية هدم للمباني في قرية فلسطينية في الأغوار.وسلطت صحف الجمعة الضوء على عقد ممثلو الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بمدينة بوزنيقة المغربية، جلسة تشاورية في مسار إنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب عقده في تونس خلال الشهر الجاري.وركزت على توقيف خفر السواحل التونسي أمس، 10 مهاجرين غير شرعيين على سواحل مدينة رفراف شمال تونس.وأولت اهتماما بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضاعفة عديد قوات الأمن المنتشرة عند الحدود الفرنسية، من 2400 إلى 4800 جندي، لمواجهة التهديد الإرهابي ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير القانونية.ونشرت صحف السودان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد قمة استثنائية مكرسة لكوفيد-19 في الثالث والرابع من ديسمبر المقبل في نيويورك.// انتهى //10:00ت م0015