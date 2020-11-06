برلين 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا لأول مرة أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 21 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.وأوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ حتى الآن 619 ألفا و89 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس ، وأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 11 ألفا و 96 حالة وفاة، بزيادة قدرها 166 حالة مقارنة بأمس الخميس.وأشار المعهد إلى أن نحو 402 ألف و500 شخص تعافوا من الإصابة حتى الآن.// انتهى //10:08ت م0017