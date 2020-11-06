رام الله 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث ،أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل ،أربع وفيات و 582 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و456 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، 18 مواطنا فلسطينيا من الضفة نصفهم من محافظة طولكرم .وأولت صحف الصباح اهتمامًا بما أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات وتغليظ العقوبات بحق كل من ينتهك التدابير والإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة الفلسطينية.ونشرت خبر تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) لصالح 6 قرارات لفلسطين.ونشرت اقوال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل بيتر سانتو، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، يشكل عائقا أمام حل الدولتين.ولفتت الصحف النظر إلى اقتحام 40 مستوطنا "الأقصى" وتنفيذهم جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه .وأخبرت دوليًا عن تواصل عمليات فرز الأصوات في عدة ولايات أميركية لإعلان الرئيس الـ ٤٦ للولايات المتحدة الأميركية.// انتهى //10:21ت م0018