الدمام 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسبلغت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية منذ بدء جائحة "كورونا" حتى منتصف ربيع الأول الحالي، نحو 153513 جولة صحية، و1638 جولة مشتركة مع القطاعات ذات العلاقة وهي التجارة، والشرطة، وهيئة الغذاء والدواء، والموارد البشرية.وأسفرت الجولات عن 4375 مخالفة لحالات تكدس في الأسواق المركزية، و12988 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، ومصادرة 151785 كيلو جراما من المواد الغذائية وغيرها، وإزالة 875452 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، وبلغ معدل كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة بعد التخفيف 184817 لتراً، فيما جرى رفع 990235 طنا من النفايات.كما أغلقت الأمانة خلال هذه الجولات 192 منشأة، بسبب عدم التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، في حين بلغ مخالفات الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات الحظر 5652 مخالفة، وبلغ عدد المواقع التي جرى غسلها وتطهيرها وتعقيمها 200000 موقع، فيما أصدرت 7789 شهادة صحية.وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة قامت بالعديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن معدل الكوادر البشرية المخصصة للنظافة بلغ 9873 فردا، والإصحاح البيئي 505 أفراد, كما جرى رصد 928 مخالفة تتعلق بحالات تكدس في مساكن العمالة، و605 مخالفات لمزاولة الأنشطة غير المستثناة، فيما بلغ عدد آليات ومعدات النظافة 1615 معدة، وآليات ومعدات الإصحاح البيئي 485 معدة.وأوضح أن الأمانة حرصت على تقديم معلومات توعوية تثقيفية حول تطبيق الإجراءات الاحترازية ليستفيد منها الجميع من خلال بث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأخبار الصحفية، حيث جرى نشر ما يقارب 10797 تغريدة منذ مطلع شهر ربيع الأول تحتوي على جهود الأمانة اليومية، ونصائح حول سلامة الغذاء والتسوق الآمن والوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى نشر 2803 مواد إعلامية.// انتهى //10:32ت م0019