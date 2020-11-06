بيروت 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بغياب كل التحركات والاتصالات التي كانت قائمة بين الفرقاء المعنيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مما يؤشر إلى وجود خلافات عميقة وجدية تحول حتى الآن دون الإعلان عن تشكيلة وزراية تحظى بقبول كل الاطراف الاساسية في البلاد .وأشارت إلى تنديد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمس بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، معتبرا أنها عنيفة وتتسم بالكراهية متحدثا عن احتمال فرض عقوبات على أنقرة .وأخبرت صحف الجمعة عن مقتل امرأة عراقية وإصابة خمسة أشخاص آخرين أمس بانفجار عبوة ناسفة في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى شرق العراق .ولفتت الانتباه إلى تأكيد وزير الأمن البريطاني جيمس بروكنشاير أمس أن مستوى التهديد الإرهابي في أوروبا آخذ بالارتفاع في أعقاب سلسلة هجمات فرنسا والنمسا مشيرا إلى أنه من المحتمل جدا وقوع هجمات مماثلة في بريطانيا .وأوردت صحف بيروت إعلان ميشيل بارنييه، مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل (بريكست) أمس أن هناك اختلافات خطيرة للغاية ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا .// انتهى //10:38ت م0021