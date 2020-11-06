إسلام آباد 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان والبوسنة والهرسك على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والعسكرية والدفاعية.وسلطت الضوء على الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستمرار سيطرة الغموض على نتائجها .واهتمت بمطالبة باكستان والاتحاد الأوروبي كافة الأطراف الأفغانية المعنية وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم وإنهاء العنف المسلح على أسس إنسانية، لتحقيق مصلحة الشعب الأفغاني وضمان الأمن الدائم في أفغانستان.وأخبرت عن وصول وحدة من القوات الخاصة الروسية إلى باكستان لإجراء مناورة عسكرية مشتركة مع القوات الخاصة الباكستانية.وعرجت على سير العمل لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني، وتحقيق المشروع استثمارات قدرها 25 مليار منذ إطلاقه.وتابعت تطورات الوضع الأمني في أفغانستان ، والجهود المبذولة لإنجاح عملية السلام و المصالحة .// انتهى //11:14ت م0024