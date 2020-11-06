تونس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على الزيارة المرتقبة التي يجريها وزير الخارجية الفرنسي جون إيفل لودريان إلى تونس اليوم، لمناقشة موضوع الهجرة غير الشرعية.واهتمت بتأكيد المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن الأغلبية في ليبيا أصبحت راغبة في التقدم إلى الأمام وإنجاز تسوية حقيقية، في إشارة إلى الاجتماعات التي تستضيفها تونس للحوار الليبي الأسبوع القادم .وتناولت صحف الجمعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى اقتحام 40 مستوطنًا للمسجد الأقصى ، وتنفيذهم جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه .وكتبت عن تواصل فرز أصوات الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية لحسم النتيجة النهائية في الانتخابات الرئاسية نحو البيت الأبيض.وأشارت إلى أن أوروبا تسير حاليًا نحو الإغلاق التام لمواجهة طفرة كورونا، مشيرة إلى تأكيد المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه أن أوروبا تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات مع تسجيل "مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة فقط" .// انتهى //11:46ت م0026