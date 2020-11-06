جدة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسعقدت اللجنة الفنية لملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية أمس، الاجتماع الفني للملتقى في صالة التشريفات الكبرى بمقر المجموعة الوطنية للاستزراع المائي NAG”" بإشراف رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي سعد شداد، وحضور رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالله البصراوي ومدربي الأندية المشاركة والأجهزة الفني وحكام البطولة.وناقشت اللجنة خلال الاجتماع كافة الجوانب الفنية للبطولة وتحديد آلية السباق، والحديث عن التعليمات الفنية والإدارية، وإبلاغ الجميع بالتعليمات الاحترازية وضرورة تطبيق التباعد الجسدي بين العدائين في بداية السباق وأثناء التتويج.كما تسلم إداريو الأندية المشاركة أرقام اللاعبين والشرائح الخاصة بهم ، والتنبيه على الالتزام بكافة التعليمات التي من شانها أن تسهم في نجاح المنافسات للفئات الثلاثة.//انتهى//11:55ت م0028