الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، تورط في ارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت بالسطو على المحلات التجارية في مدينة الرياض وسرقة مبالغ مالية منها، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //13:14ت م0034