الليث 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واساستقبلت محافظة الليث اليوم،‬ وفود الأندية من رؤساء ومدربين ونواب الأندية المشاركة في "ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية "‬بحضور محافظ الليث عمران الزهراني‬ والرئيس التنفيذي للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي أحمد البلاع، وتم خلال الاستقبال تكريم رؤساء الأندية والمدربين، وذلك في مجموعة الاستزراع المائي.كما شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن مجموعة الاستزراع المائي وعروضاً مصورة لمعالم ومواقع تاريخية وأثرية وسياحية وثقافية ورياضية بمحافظة الليث‬ ومعلومات عامة عن المحافظة، بالإضافة لموقعها الجغرافي المتميز ومناخها الطبيعي المعتدل.وعقب ذلك عقد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي سعد شداد الأسمري اجتماعاً بالمدربين ورؤساء الأندية ونوابهم واللاعبين ونوه بتوزيع الفرق واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة وتنفيذ خطط الملتقى لتقديم صورة مشرفة ومشرقة لألعاب القوى.من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة نادي الليث رئيس اللجنة المنظمة للملتقى عبدالله البصراوي أهمية الجاهزية لجميع الأندية والفرق واللجان لتقديم صورة تاريخية احترافية في أول ملتقى على مستوى المملكة بهذا الحجم‬.ودعا البصراوي جميع الأندية المشاركة واللجان العاملة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والعمل على البرتوكولات الصحية المعتمدة من خلال لَبْس الكمام والتباعد المكاني للإسهام بتحقيق النجاح للملتقى .//انتهى//13:28ت م0035