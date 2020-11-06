حائل 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسيواصل مهرجان سوق "تمور الفنخاء" في نسخته الثالثة بمدينة الكهفة ‏بمنطقة حائل، فعالياته باعتباره أحد مقومات السياحة الزراعية والاقتصادية في الكهفة، حيث يتم من خلاله عرض منتجات التمور المعبأة بطريقة تسويقية جاذبة ومدروسة تخدم قطاع الإنتاج الوطني.كما يشهد السوق استخدام أساليب تفاعلية وطرق عرض مناسبة عبر منصات متنوعة مع مراعاة الجودة النوعية المقدمة من منتجي التمور والاهتمام بأدق التفاصيل وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية.ويُعزّز سوق " الفنخاء " قطاع الاستثمار في مدينة الكهفة واستمرار التصاعد النسبي في المحتوى والأداء لتفعيل السوق من خلال تسخير بلدية مدينة الكهفة كافة الإمكانيات والتغلب على المعوقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //13:34ت م0036