لندن 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 2.03 %.وسجل مزيج برنت عند الساعة 1000 بتوقيت غرينتش تراجعا بمقدار 0.83 دولار الى 40.10 دولاراً أمريكي للبرميل.كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.35 % أو ما يعادل 0.91 دولار، عند 37.88 دولارا أمريكيا للبرميل.// انتهى //13:34ت م0037