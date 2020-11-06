اقتصادي / سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 2.03 %
الجمعة 1442/3/20 هـ الموافق 2020/11/06 م واس
لندن 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 2.03 %.
وسجل مزيج برنت عند الساعة 1000 بتوقيت غرينتش تراجعا بمقدار 0.83 دولار الى 40.10 دولاراً أمريكي للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 2.35 % أو ما يعادل 0.91 دولار، عند 37.88 دولارا أمريكيا للبرميل.
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