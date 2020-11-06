تونس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واسنفذت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، دورة تدريبية "عن بعد"، للمسؤولين والعاملين في القطاع التربوي حول " التدريب المهني لخرّيجي التعليم المتوسّط والعالي في الدول المتضرّرة من النزاعات والحروب ".وتهدف الدورة بحسب بيان أصدرته الألكسو من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، إلى المساهمة في تخفيف آثار الأزمات والأوضاع الطارئة وتأمين حقّ الأطفال والشباب في التعلّم .وتناولت الدورة سٌبل تعزيز قدرات المتخصّصين في المجال لتربوي، و إنشاء برامج للتدريب المهني في الدول المتضرّرة من النزاعات إلى جانب تمكين المتدربين من تطوير قدراتهم، لمواكبة التطوّرات المجتمعية والعلمية .// انتهى //13:35ت م0038