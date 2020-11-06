أبها 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واستواصل جلسات المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا في علم الأعصاب، الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أمس، أعمالها عبر الاتصال المرئي سعيًا؛ ليكون رافد مهمًا في خدمة القطاع الصحي بالمملكة عبر نقل خبرات عالمية والاستفادة من الخبرات و المعارف التي يتمتع بها 36 باحثًا ومتحدثًا من السعودية وأمريكا و إيطاليا و بريطانيا وسويسرا وروسيا والإمارات، ودعم الجهود الحكومية لتطوير الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.وتتناول الجلسات على مدار ثلاثة أيام التكنولوجيا الجديدة في طب الأعصاب و تحفيز الدماغ، و علاج الأعصاب وجراحة المخ وإعادة التأهيل والمراقبة عن بعد، إضافة إلى علم وظائف الأعضاء العصبية، وجراحة العمود الفقري، مع تناول متخصص عن علم الأعصاب في عصر الكورونا.وقالت رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز إن المشاركة الدولية أسهمت في نقل التجارب والمعارف بين العديد من الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين الرائدين في مجال علم الأعصاب لتأسيس قواعد متينة للبحث العلمي عبر عدة محاورة مهمة ، بهدف جمع الخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم ليقدموا نموذجاً رائداً في علم الأعصاب بمستشفيات المملكة عبر نقل الخبرات وتعزيز التعاون العالمي للتغلب على كافة العوائق التي تمنع الوصول إلى الوقاية والرعاية وتقديم الخدمات.وأضافت أن المؤتمر سيتناول في 45 جلسة علمية وندوات متعددة وورش عمل عدداً من العناوين الرئيسة منها التكنولوجيا الجديدة وفسيولوجيا الأعصاب عبر تخطيط كهرباء المخ في الصرع والفيزيولوجيا العصبية المعرفية ، وتكنولوجيا إعادة التأهيل وأحدث تدخلات الذكاء الاصطناعي في الدماغ.// انتهى //13:37ت م0039