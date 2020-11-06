مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واستفقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط أمس، الأحياء والمواقع المتأثرة من الأمطار والسيول الغزيرة التي هطلت مؤخراً على مكة المكرمة، برفقة مسؤولي الإدارات التنفيذية بالأمانة.وشملت الزيارة تفقد أحياء الشوقية والسبهاني والطريق الدائري الرابع وشارع بن جبير والعوالي وطريق الأمير سلطان.واستمع المهندس زهير سقاط لملاحظات سكان الأحياء المتضررة بجميع المواقع التي زارها موجهاً بسرعة معالجة المواقع التي تضررت بأحياء مكة المكرمة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لدرء مخاطر السيول.ووجهه وكيل أمين العاصمة المقدسة للتشييد والصيانة فرق الصيانة والمتابعة الميدانية بإزالة آثار الأمطار، وتعميد شركات التشغيل والصيانة بتنفيذ الحلول الفنية لرفع كفاءة تصريف مياه الأمطار والسيول وضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية على مدار الساعة خلال فترة موسم هطول الأمطار، كما أكد على المتابعة المباشرة والمستمرة من معالي أمين العاصمة المقدسة لكافة الاجهزة والفرق المعنية في سبيل توفير وتسخير كافة الامكانيات والمرافق البلدية لخدمة أهالي العاصمة المقدسة وزوار بيت الله الحرام .// انتهى //14:59ت م0047