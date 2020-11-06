الليث 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واستنطلق اليوم، بمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة ، فعاليات ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية للدرجات الثلاث" ناشئين ،شباب ، أولى " تحت شعار" الليث تنطلق" .ويشارك في الملتقى أكثر من 1000 رياضي “عداء ومدرب وإداري ” يمثلون 41 ناديا من كافة مناطق ومحافظات المملكة ،وسط تجمع يعد الأول من نوعه لسباق اختراق الضاحية ، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوة والمقامة على الواجهة البحرية بكورنيش المحافظة.وتقام المنافسات على مسار يحاكي مسارات السباقات الدولية لاختراق الضاحية ، ويشارك فيه الفئات الثلاثة الذي أقيم بشكل هندسي انيق على شاطي البحر الأحمر مباشرة وقد أعد المسار تحت إشراف اللجنة الفنية في الملتقي.يذكر أن اللجنة الفنية أعدت بروتكولات خاصة داخل السباق وأثناء التتويج على كامل الاحترازات والتأكيد على التباعد الجسدي .//انتهى//15:12ت م0048