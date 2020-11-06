بيروت 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، "مركز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لغسيل الكلى" في مستشفى طرابلس الحكومي، وذلك بحضور المستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان سعود الدهمشي، ومدير مكتب المركز في بيروت فهد القناص، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير المستشفى ناصر عدرة.وجال الحضور على المركز الذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ونظام فلترة وتكرير المياه وخلاط الأسيد، بالإضافة إلى تأمين مفروشات طبية متعددة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.وأكد المستشار الدهمشي، أن المملكة تواصل -بفضل الله تعالى- ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مد يد العون للأشقاء في لبنان والتي كان آخرها إقامة الجسر الإغاثي الجوي الذي خصص لمساعدة متضرري انفجار مرفأ بيروت، مبينا أن مركز الكلى الجديد سوف يسهم -بمشيئة الله- في تقديم العلاج لمحتاجي غسيل الكلى.//انتهى//15:13ت م0049