الخرطوم 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.وجرى أمس، توزيع 139 خيمة للمتضررين في محلية شندي بولاية نهر النيل استفاد منها 834 شخصًا.ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.//انتهى//15:14ت م0050