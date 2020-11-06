نجران 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأصدرت جامعة نجران إحصائية عن الخدمات التي قدمتها عمادة التعلم الإلكتروني، لإنجاح العملية التعليمية من خلال الدراسة "عن بُعد" خلال الشهرين الماضيين.وأوضحت العمادة أن الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات للفترة ما بين 11 محرم إلى 12 ربيع الأول للفصل الدراسي الأول من العام الجاري، أظهرت استفادة 863408 مستخدمًا ومستخدمة لأنظمة التعلم الإلكتروني بالجامعة.وبينت الإحصائية أن عدد لوحات المناقشة بلغت أكثر من 27988، وبلغت عدد التقييمات ما يقارب 197030، فيما بلغت عدد الملفات المستعرضة 22038280 ملفاً، وعدد الجلسات التي تم إنشاؤها 238335 جلسة افتراضية، وبلغ عدد الحاضرين خلال شهرين 690390، وإجمالي عدد الحاضرين في جميع الجلسات 1096789، وبلغت مدة الجلسات 115475.وأكد وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور، خالد آل عامر أن عدد بطاقات الدعم الفني بلغت 2540، فيما بثت العمادة 133 رسالة توعوية للطلاب والطالبات، و52 فيديو تعريفي بأنظمة الجامعة الإلكترونية للتعليم عن بُعد، إضافة إلى 71 انفوجرافيك.// انتهى //15:16ت م0051