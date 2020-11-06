نابلس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة سلمية منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في نابلس : إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت قرية بيت دجن، وقمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق .// انتهى //15:56ت م0058