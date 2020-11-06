الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية عضو لجنة التسويق في الأولمبية الدولية في اجتماع اللجنة الذي عقد "عن بعد ".وشهد الاجتماع الذي حضره رئيس الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، مناقشة تطوير العمل الترويجي للحركة الأولمبية بشكل عام والألعاب الأولمبية بشكل خاص من خلال تقييم العمل المشترك مع الرعاة أو ما يعرفون بـ "الشركاء الأولمبيين" إضافة إلى تقديم حلول جديدة ومبتكرة لتضمين التكنولوجيا لدعم استدامة اللجان والدورات الأولمبية مالياً.وتواجد رئيس الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة ‫الأولمبية السعودية في اجتماع لجنة "المرأة في الرياضة" بالأولمبية الدولية الذي عقد عن بعد بحضور كافة أعضاء اللجنة.من جانبه استعرض سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس الأولمبية السعودية، عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية من خلال الرياضة بالأولمبية الدولية منجزات ‫الأولمبية السعودية‬ خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد عن بُعد بمشاركة الدكتور توماس باخ.يُذكر بأن كافة لجان الأولمبية الدولية قد عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين ٣ - ٥ نوفمبر الجاري لهذا العام.// انتهى //16:41ت م0064