أبوظبي 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل.وبحثا الجانبنا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى بحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ،خاصة ملف تطورات الأوضاع في أوروبا وأثيوبيا.// انتهى //17:47ت م0070