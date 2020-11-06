الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسانتهت مواجهة ضمك والفيصلي بالتعادل السلبي ضمن مواجهات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، والتي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.وتم تأجيل بداية المباراة 18 دقيقة، بعدما تمسك المراقب الصحي للمباراة بمغادرة 4 لاعبين من الفيصلي لعدم التزامهم بالبروتوكول الاحترازي المعتمد بشأن الوقاية من فيروس كورونا.ودخل الفيصلي المباراة ويتواجد على دكة بدلائه 4 لاعبين فقط وبدون حارس احتياطي بعد إصابات لاعبيه بفيروس كورونا منذ الأسبوع الماضي.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وفي المقابل حصل ضمك على نقطته الأولى هذا الموسم ليتقدم الى المركز 14 مؤقتاً.// انتهى //18:28ت م0073