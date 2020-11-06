عمّان 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5384 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 101248 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1786 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 382 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 76 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1136 حالة.// انتهى //19:08ت م0077