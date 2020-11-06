سنغافورة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية في سنغافورة، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين G20 أمس، ندوة افتراضية "عن بعد" حول "دور التقنية الرقمية في الحد من التأثير على سوق العمل العالمي".وتناولت الندوة أهمية التقنية في الوقت الحاضر وكيف أسهمت في توفير وظائف جديدة في سوق العمل المحلي والعالمي، كما تم استعراض جهود المملكة من خلالها رئاستها لمجموعةالعشرين في التنسيق مع دول المجموعة لتقديم المبادرات وبرامج الدعم التي أسهمت في تخفيف آثار جائحة فيروس كوفيد-19 على سوق العمل العالمي.وشارك في الندوة معالي وزير المعلومات والاتصالات السابق ومدير معهد سنغافورة للتكنولوجيا الدكتور يعقوب إبراهيم وعدد من المسئولين في المملكة وسنغافورة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة إضافة إلى المهتمين بهذا الشأن.// انتهى //19:12ت م0079