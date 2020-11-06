الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واستمكن الهلال من الفوز على مضيفه الاتفاق بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، في اللقاء الذي جمع الفريقان اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.وتكفل المهاجم الفرنسي غوميز في صناعة الأهداف، بعد أن صنع هدف الهلال الأول والذي سجله اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 25 .وفي شوط المباراة الثاني يعود غوميز من جديد ويمرر الكرة لكاريلو ليسجل هدف الهلال الثاني في الدقيقة 63.وبهذه النتيجة يصل الهلال للنقطة الـ 10 في صدارة الترتيب، وتجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.// انتهى //19:40ت م0083