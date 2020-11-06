جيزان 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واساستهلّ 32 فنانًا وفنانة نشاطات فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بجازان "جسفت جازان"، عبر افتتاح معرضها التشكيلي الأول مساء أمس، الذي جاء بعنوان "انطلاقة".ويتضمن المعرض الذي يمثل باكورة نشاطات فرع الجمعية بمنطقة جازان 48 لوحة تشكيلية تمثل تنوعًا في المدارس الفنية التشكيلية، ونالت إعجاب زوار اليوم الأول للمعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام.ودعت "جسفت جازان" محبي الفن التشكيلي إلى زيارة المعرض والتعرّف على نشاطات الجمعية التي تسعى مستقبلًا لتنظيم العديد من البرامج التشكيلية التي تتضمن معارض عامة وخاصة وورش عمل وندوات ولقاءات تعنى بالفن التشكيلي بمنطقة جازان.// انتهى //20:28ت م0086