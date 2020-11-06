بيروت 20 ربيع الأول 1442هـ الموافق 06 نوفمبر 2020م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.06%، أي ما يعادل 2 نقطة، ليغلق عند مستوى 612.23 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 79 ألفاً و489 سهماً، بقيمة 1 مليون و244 ألفاً و305 دولارات أمريكية، نفّذت من خلال 47 صفقة.كما تحسّنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و427 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 6 ملايين و423 ألف دولار أمريكي لجلسة التداول السابقة.// انتهى//20:33ت م0088