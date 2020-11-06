قلقيلية 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية فلسطينية في البدة، "، بأن العشرات من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، نتج عنه إصابة 3 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.//انتهى //20:38ت م0089