الليث 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسانطلقت اليوم بمحافظة الليث ، فعاليات ملتقى المملكة الأول لاختراق الضاحية للدرجات الثلاث " ناشئين ،شباب ، أولى تحت شعار" الليث تنطلق" برعاية محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني وبحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل ورؤساء اللجان الفنية والإدارية ولجان التحكيم بالاتحاد السعودي.وتأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة الاتحاد السعودي لألعاب القوى والمقامة على الواجهة البحرية بكورنيش المحافظة بمشاركة أكثر من 1000 رياضي عداء ومدرب وإداري يمثلون 41 نادياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وأوضح الأمين العام للاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل لوكالة الأنباء السعودية، أن هذا الملتقى الأول يُعد باكورة مسابقات ألعاب القوة بالاتحاد السعودي لعام 2020 - 2021 ، حيث بدأنا الملتقى بمحافظة الليث، وقدمت اللجنة المنظمة للملتقى الأول بالمحافظة ومكتب وزارة الرياضة بمكة المكرمة مجهودات من حيث التهيئة الميدانية والدعم اللوجستي والفني وتسهيل الإجراءات الفنية والإدارية التي تشكل منظومة عمل متناغمة مع الأندية المسجلة والمشاركة في هذا الكرنفال الرياضي الذي يشكل خطة عمل قوية تتناغم مع إستراتيجيات خطط الاتحاد السعودي لألعاب القوى 2030.وأكد الأمين العام أنّ هذا الملتقى يُعد نقطة تحول كبيرة رسمها نادي الليث بطابع رياضي فريد من نوعه ولأول مرة على مستوى المملكة، لاسيما وأننا نشهد مشاركة أكثر من 850 لاعباً يمثلون 41 نادياً لأول مرة في ألعاب القوى، وعكست الجهود الحثيثة في محافظة الليث بمشاركة متنوعة من الإدارات الحكومية كافة صورة مثالية وجميلة لاختراق الضاحية تجبر الأندية بمناطق ومدن ومحافظات المملكة على تقديم ملتقيات وبرامج رياضية ذات طابع جميل ومشرف ومشرق على مستوى المملكة.عقب ذلك كرّم محافظ الليث في نهاية السباق, الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصل على المركز الأول بدرجة فئة الناشئين فريق الشباب وفي المركز الثاني فريق أحد وفي المركز الثالث فريق الهلال، بينما فاز بالمركز الأول بدرجة فئة الشباب فريق الشباب ونادي الهلال ثانياً، ونادي الوطن ثالثاً، وحصلت فئة الدرجة الأولى في الصفا على المركز الأول وجاء بالمركز الثاني فريق الشباب وبالمركز الثالث فريق الاتحاد.يذكر أن اللجنة المنظمة للملتقى حرصت على تطبيق جميع "البروتوكولات" الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق مبادئ التباعد الاجتماعي و"البروتوكولات" الصحية المعتمدة.// انتهى //20:43ت م0090