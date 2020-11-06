صبيا 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، بجولة تفقدية لمركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وافتتح سموه خلال الجولة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش شاطئ مركز قوز الجعافرة التابع للمحافظة، وعدداً من المشروعات التنموية والخدمية في مجالات البلدية والطرق والتعليم والمياه بمحافظة صبيا بقيمة إجمالية بلغت "٣٠٦،٢١٩،٤١٣" ريالاً.وتضمنت المشروعات التي افتتحها سموه خلال الحفلٍ الذي نظمته محافظة صبيا بهذه المناسبة، المرحلة الأولى من مشروع كورنيش قوز الجعافرة، و١٣ مشروعاً تعليمياً بمبلغ "٦٥،٧٦٨،٢٢٤" ريالاً، و١٤ مشروعاً بلدياً بمحافظة صبيا بقيمة "١٥٠،٩٣٠،٥٤٩" ريالاً، ومشروعات طرق بـ " ٩٧،٤٥٧،٢٧٤" ريالاً.كما شملت المشروعات التي افتتحها سمو أمير جازان عدداً من مشاريع الأنسنة وإنشاء حدائق وساحات وتحسين مداخل المحافظة والقرى التابعة لها بقيمة "٣٥،٧٣٤،٢٨١"ريالاً، و درء أخطار السيول بـ ١،٩٦٢،٧٨٦" ريالاً، و مشروعات إنشاء سوق تجاري وتسوير وتطوير وتنظيم مرافق بلدية بمبلغ" ١٥،٠٧٧٥،٦٦٨" ريالاً، ومشروعات بلدية بمركز قوز الجعافرة بمبلغ" ٢٨،٤٧٣،٢٠٠" ريال، ومشاريع بلدية العالية بقيمة" ٨،٦٧٥،٧٤٤" ريالاً، إضافة لمشروعات المياه بالمحافظة والقرى التابعة بقيمة" ٥٢،٣٧١،٦٩٥" ريالاً.وأكد سمو الأمير محمد بن ناصر أهمية المشروعات المُدشّنة، لاسيما وأنها مشروعات تزيد من الخدمات التنموية والسياحية لأهالي المنطقة وزوارها والمقيمين بها.واستعرض سموه أهم المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بالمحافظة وغيرها من محافظات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة، التي تحظى بدعم كامل ورعاية دائمة من القيادة الرشيدة، موجهاً مديري الجهات الحكومية والخدمية ورجال الأعمال والأهالي بمضاعفة الجهود والتعاون الجاد لتحقيق كل ما يخدم الجميع ويذلل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات التنموية.حضر الجولة وحفل التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ومحافظ صبيا منصور بن زيد الداود ورئيس مركز قوز الجعافرة محمد بن أحمد النعمي وعدد من المسؤولين.// انتهى //21:09ت م0094