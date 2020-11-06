الأحساء 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسالتقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء الدكتور محمد العوهلي أمس، وفداً من وزارة البيئة والمياه والزراعة, برئاسة مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي بن محمد الشيخي، وبحضور عدد من المسؤولين من الوزارة والجامعة.وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجال الثروة السمكية، والأمن الغذائي السمكي في المملكة، وتعزيز سبل الشراكة في المجالين البحثي والدراسات العليا، والتدريب والتأهيل المناسب للطلاب بما يخدم متطلبات القطاع، كما بحثا أوجه التعاون في دراسة تحديات قطاع الثروة السمكية وإيجاد الحلول المناسبة بما يحقق تكامل العمل والأهداف المرجوة.واطلع الوفد خلال جولته بالجامعة على محطة التدريب والأبحاث ومرافق مركز الثروة السمكية وما يحتويه من منتجات وأنواع متعددة من الأسماك، واستزراعها فيه، كما اطلع على كلية العلوم الزراعية والأغذية، وما حققته من نجاحات وبراءات اختراع متعددة في جميع المجالات الزراعية والغذائية.// انتهى //21:30ت م0097