أملج 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسزار سفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل والوفد المرافق له اليوم، متحف ديوانية المناخة التراثي وقصر الإمارة بمحافظة أملج, مستمعاً لشرح عن محتويات المتحف من المشرف على المتحف أحمد بن سلامة الفايدي.وتجول خلال زيارته على أقسام المتحف, حيث شملت بيت أملج الحجري والقصر والمجلس الشعبي والجلسة الحجازية والقوارب الشراعية والمتحف الذي يضم الآثار والمكتبة التاريخية والملابس والمفروشات وموروث أملج الشعبي والسيارات القديمة وغيرها.بعد ذلك زار السفير ومرافقوه قصر الإمارة القديم و تجول داخل المباني والمتحف الذي يحتويه المبني، مستمعاً لشرح من مدير فرع وزارة السياحة بأملج أحمد بن رحيمي العلاطي.وفي ختام الجولتين أعرب سفير جمهورية المالديف لدى المملكة محمد خليل عن إعجابه بما شاهده، واصفاً ذلك بالإبداع والقائمين عليه بأهل الدراية، عادّا المتحفين عملاً وطنياً بامتياز، وأن المتحفين يجسدان عمق العلاقات الاجتماعية، مؤكداً أنه وجد مقتنيات ذات بعد تاريخي وأن ما شاهده يُعد كنزاً حقيقياً موثقاً بطريقة ممتازة وبطريقة عرض رائعة، مقدماً شكره للقائمين على متحفي المناخة وقصر الإمارة القديم على هذا التنظيم الجميل.// انتهى //21:41ت م0099