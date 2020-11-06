عمّان 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمُّع السكاني في حمصة البقيعة بالأغوار المحتلة.وعَدَّ الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عمليات الهدم والإخلاء ومصادرة الأراضي خرقا للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأضاف السفير الفايز أنّ سياسية الاستيطان الإسرائيلية بما فيها ضم الأراضي و مصادرتها وبناء الوحدات السكنية وتهجير الفلسطينيين تعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوِّض جهود السلام وفرصه.// انتهى //22:15ت م0104