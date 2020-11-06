نواكشوط 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسوقعت موريتانيا اتفاقيتي تمويل بقيمة 52 مليون دولار أمريكي، مقدمتين من قبل الرابطة الدولية للتنمية والصندوق الدولي للشراكة من أجل التعليم، لتمويل مشروع دعم قطاع التعليم الأساسي في موريتانيا .وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه جرى التوقيع اليوم، بالعاصمة نواكشوط من قبل وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامودو كان، وممثلة البنك الدولي لدى موريتانيا ، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في المدارس الابتدائية في موريتانيا وتقديم خدمات التعليم الابتدائي في بعض المناطق.// انتهى //22:15ت م0105