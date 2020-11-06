اقتصادي / توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والبنك الدولي
الجمعة 1442/3/20 هـ الموافق 2020/11/06 م واس
نواكشوط 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس
وقعت موريتانيا اتفاقيتي تمويل بقيمة 52 مليون دولار أمريكي، مقدمتين من قبل الرابطة الدولية للتنمية والصندوق الدولي للشراكة من أجل التعليم، لتمويل مشروع دعم قطاع التعليم الأساسي في موريتانيا .
وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أنه جرى التوقيع اليوم، بالعاصمة نواكشوط من قبل وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية الموريتاني، عثمان مامودو كان، وممثلة البنك الدولي لدى موريتانيا ، كريستينا إزابل باناسكو سانتوس.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين جودة التعليم والتدريب في المدارس الابتدائية في موريتانيا وتقديم خدمات التعليم الابتدائي في بعض المناطق.
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22:15ت م
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