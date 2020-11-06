جيزان 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأطلق نائب مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان عقيل بن صالح صعابي أمس، بطولة دوري رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة جازان، التي تقام بمحافظة صامطة تحت إشراف وزارة الرياضة.وعدّ رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بمنطقة جازان، سلطان عواجي، البطولة، دليلاً على اهتمام القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة بأبنائها وتنمية مواهبهم وقدراتهم والإسهام العملي في تطبيق أهداف رؤية المملكة 2030.يذكر أن البطولة التي انطلقت بمشاركة 7000 لاعب و210 فرق، وجرى تقسيمها إلى 53 مجموعة تتنافس على لقب البطولة.// انتهى //23:04ت م0106