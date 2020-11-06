عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده
الجمعة 1442/3/20 هـ الموافق 2020/11/06 م واس
الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري، رئيس بوركينا فاسو في وفاة والده.
وقال الملك المفدى :" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
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23:28ت م
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