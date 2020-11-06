حفر الباطن 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسكسب فريق الباطن نظيره أبها بنتيجة 3 - 0، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن في ثاني يوم من منافسات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.سجّل أول أهداف اللقاء اللاعب يوسف الجبلي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء بعد انتهاء الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة سلبية، ليضيف زميله فابيو إبرو الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 86، وبينما يتأهب الفريقان لانتهاء المباراة، عاد يوسف الجبلي محرزًا الهدف الثالث عند الدقيقة 94.وبتلك النتيجة، رفع الباطن رصيده النقطي إلى 6 نقاط في المركز الـ 6 ، فيما تجمَّد رصيد أبها عند 4 نقاط في المركز الـ 12.// انتهى //23:30ت م0109