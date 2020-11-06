جدة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واستعادل فريق الاتحاد مع نظيره فريق التعاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة " لنلهم العالم بقمتنا " من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.وتقدم الاتحاد من خلال لاعبه البرازيلي رومارينو عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 59 ، وتمكّ عبدالله الجوعي من تسجيل هدف التعادل لصالح التعاون عند الدقيقة الـ 72 .وبهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة الـ 5 في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن التعاون الذي احتل المركز الحادي عشر.// انتهى //23:31ت م0110