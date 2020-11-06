رياضي / الاتحاد والتعاون يتعادلان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الجمعة 1442/3/20 هـ الموافق 2020/11/06 م واس
جدة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس
تعادل فريق الاتحاد مع نظيره فريق التعاون بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة " لنلهم العالم بقمتنا " من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.
وتقدم الاتحاد من خلال لاعبه البرازيلي رومارينو عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة الـ 59 ، وتمكّ عبدالله الجوعي من تسجيل هدف التعادل لصالح التعاون عند الدقيقة الـ 72 .
وبهذه النتيجة وصل الاتحاد للنقطة الـ 5 في المركز العاشر، بفارق الأهداف عن التعاون الذي احتل المركز الحادي عشر.
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23:31ت م
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