تونس 20 ربيع الأول 1442هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التونسي عثمان الجرندي اليوم، بوزير الداخلية الفرنسي جرالد دار منان، الذي يزور تونس حاليا.وتناولت المحادثات بين الطرفين أوضاع الجالية التونسية في فرنسا، وسبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأعرب الوزير الفرنسي وفق بيان للخارجية التونسية عن ارتياح بلاده لمستوى التعاون الذي يجمع البلدين، مشدّدا على الأهميّة التي توليها فرنسا للجالية التونسية، وعلى استعداد الحكومة الفرنسية لمزيد من توطيد مجالات التعاون الثنائي مع تونس.// انتهى //01:34ت م0114