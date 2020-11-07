الرياض 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية اليوم أبطال الأشواط الثلاثة الأولى من بطولة المرتجز للفروسية التي انطلقت اليوم في ملهم شمال مدينة الرياض.وحقق المركز الأول في شوط فرسان أقل من 15 سنة الفارس فهد البشر, ونال المركز الثاني الفارس أسامه الطالعي, وحصل على المركز الثالث الفارس بدر الفغم.حضر البطولة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.// انتهى //01:40ت م0116