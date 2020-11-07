نيامي 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن نجاح الانتخابات الرئاسية المرتقبة في النيجر سيكون مرجعا لأفريقيا.وأوردت وكالة الأنباء النيجرية أن المسؤول الفرنسي اكد في تصريح له على هامش زيارة للنيجر تباحث خلالها مع الرئيس النيجري محمدو إسوفو، على ضرورة مزيد دفع التعاون بين القوات الفرنسية بنيامي والقوات النيجيرية من اجل طرد الإرهابيين من المنطقة ، فيما شدد وزير الخارجية النيجري كالا انكوراو على ان هذا التعاون بلغ مستوى غير مسبوق .يذكر أن النيجر تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية في 27 ديسمبر القادم، والتي أعلن الرئيس الحالي محمدو إسوفو عدم مشاركته فيها احتراما للدستور الذي يمنحه ولايتين رئاسيتين فقط.// انتهى //02:30ت م0117