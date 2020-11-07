عمّان 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسفاز فريق الوحدات على الأهلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد عَمَّان الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الوحدات رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، فيما تجمّد رصيد الأهلي عند 7 نقاط في المركز الأخير.وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا سحاب والعقبة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على إستاد الأمير محمد ، ليرفع سحاب رصيده من النقاط إلى 11 نقطة ،في المركز التاسع، ورفع العقبة رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر.// انتهى //03:00ت م0122