تونس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسالتقى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دار مانان، الذي يزور تونس حاليًا.وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن المشيشي جدد إدانته المطلقة للعملية الإرهابية التي وقعت بمدينة نيس الفرنسية الشهر الماضي، واستعداد بلاده للتعاون والتنسيق الثنائي مع فرنسا في مجال مكافحة الإرهاب، والمتابعة القضائية لكل المتورطين في مثل هذه الأعمال.وأكد المشيشي في ذات السياق التزام تونس بالتنسيق، حسب المعاهدات المبرمة بين البلدين، بخصوص الحد من الهجرة غير النظامية.من جهته دعا الوزير الفرنسي إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك للحد من ظاهرة الإرهاب وإيجاد حلول كفيلة بمعالجة أسبابها الحقيقية.// انتهى //03:05ت م0123