طرابلس 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الاستعدادات الأممية والرسمية لاجتماعات منتدى حوار تونس بين كافة الاطراف والذى سيشارك فيه 75 شخصية دعيت منها 13 من مجلس النواب، و13 من مجلس الاعلى للدولة ، و49 شخصية من كافة الاقاليم الثلاثة، وتتجه كافة أنظار الليبيين الى تونس من أجل ملاحقة اعمال الحوار الذى سيقرر المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة.وأشارت الصحف إلى إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ، وإعرابها عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات «القبض على مواطنين قادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة الدول ، وقالت إن هذه الأفعال التي ترتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم لا تمثل حكومة الوفاق الوطني ولا تخدم الصالح العام للبلاد.وتناولت الصحف إعلان أعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، رفضهم للاجتماعات التي عقدها رئيس المجلس مع الحكومة التركية، مؤكدين انحيازهم التام للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر في إعادة الأمن والاستقرار والطمأنينة في كل ربوع ليبيا، ومحاربة الإرهاب.ونقلت الصحف ترحيب السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، بـ«الالتزام المتواصل» للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بالشفافية، مشيرا ان هناك جهودا من قبل الجهات الليبية للعمل من اجل رفع القدرة الانتاجية للنفط الذى سوف يعود بالإيجاد على حياة الليبيين من العيش بكرامة .وتطرقت الصحف إلى الاتصال بين الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي تضمنت تقييمًا شاملًا لترتيبات الحوار السياسي المقرر الأسبوع المقبل ،موضحا قول سعيد ،أن «الحل لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم، وهو ما عمل على تحقيقه منذ نحو سنة، وبيّن أن الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها».وعرجت الصحف على تأييد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، طلب اللجنة العسكرية الليبية دعم وقف إطلاق النار في ليبيا بقرار من مجلس الأمن، معتبرًا ذلك «مفيدًا لتحقيق السلام في البلاد، وقال إن الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائمًا للأطراف الليبية ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار.// انتهى //06:57ت م0004