بكين 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني مقابل 36 حالة قبل يوم.وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.وقالت اللجنة إنه بحلول السادس من نوفمبر تشرين الثاني بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86184 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:22ت م0005