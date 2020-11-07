الرياض 21 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 07 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لمتضرري زلزال أزمير التركية.أمير القصيم يكرم مدير الشؤون الصحية السابق.أمين منطقة الرياض يدشّن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.اتفاقية ‏بين الاتحاد السعودي للجودو ‏والكلية التقنية للبنات.وزراء أردنيون وسفراء دول مجموعة العشرين تجمعهم سفارة المملكة.فعالية افتراضية احتفالاً بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.رئيس «واس»: صناعة منتجات إخبارية تُحقق تطلعات القيادةمعدل الإصابات بكورونا مطمئن.أمير الباحة يستقبل عضو الشورى ومدير فرع وزارة السياحة.د. ابن حميد: السعادة تتحقق بقلب لا يحقد.البدير: القلاقل والفتن من علامات الساعة.وزير التعليم: أمام الجامعات فرص لتأسيس مراكز بحثية.آل الشيخ يقف على الدراسات العلمية لمعهد خدمة الحجاج والمعتمرين.تعليم حائل والدفاع المدني يقدمان برامج توعوية عبر «مدرستي».بايدن يواصل التقدم.. وبوادر تسليم جمهوري.«ثلاثة عراقيل» خلف بطء عملية فرز الأصوات.أرمينيا: القوات التركية متورطة بشكل مباشر في صراع كاراباخ.تمديد العقوبات الأوروبية على أنقرة.السلام في أفغانستان.. حلم يتمناه المدنيون.السلام في أفغانستان.. حلم يتمناه المدنيون.// يتبع //08:10ت م0006