وفي ملف آخر طالعتنا صحيفة "اليوم" بعنوان (راية الحكمة.. والاستجابة الموحدة ) .. الجهود التي بذلتها قيادة المملكة في سبيل التصدي لجائحة كورونا المستجد، وبالإضافة إلـى أنها جهود أسهمت في بلوغ مراحل مطمئنة، وكان لها الانعكاس الإيجابي على دورة الحياة الطبيعية في البلاد، وتماسك الاقتصاد، واستئناف مراحل الـعودة الحذرة على مختلف الأصعدة، فهي كذلـك جهود تمتد إقليميًا ودوليًا لتُعين العالم على تجاوز هذه الأزمة التي لم تكن لها سابقة في التاريخ الحديث.وقالت :وحين نُمعِن فيما أكده مندوب المملكة الـدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلـمة ألـقاها افتراضيًا خلال منتدى أسبار الـدولـي (مستقبل المستقبل)، بأن المملكة رفعت راية الحِكمة والـعقل، وطالـبت الـعالـم بالـتصدي بشكل مدروس متناسق، إلى جانب العمل على تحقيق استجابة عالمية موحّدة لمواجهة وباء كورونا، بتقديمها في الأمم المتحدة قرارًا بعنوان : »توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الصحية العالمية: مكافحة كوفيد 19« ، مبينًا أن القرار استجابت له دول العالم وأيّدته بدون معارضة.ورأت أن الـقرار الـذي قدّمته المملـكة في الأمم المتحدة يؤكد على نقاط أساسية أهمّها تكثيف التعاون الدولي والجهود متعددة الأطراف في مجال التصدي للأمراض المتفشية بوسائل تشمل تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وضرورة احترام حقوق الإنسان، بحيث لا يوجد أي نوع من التمييز والعنصرية في جهود التصدي لـلـجائحة، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلـة لتكثيف الجهود لمكافحة الأزمات الـصحية الـعالمية من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي بما يشمل »سرعة تسليم الإمدادات الطبية، وزيادة التمويل المخصص لـلـبحث عن إيجاد الـلـقاحات والأدوية، والـعمل مع المنظمات الدولية لوضع خطط مالية قوية متماسكة منسقة سريعة لتعزيز شبكات الأمان المالـي العالمية، ودعم الاقتصادات وحماية العمال والأعمال التجارية، والمشاريع الصغيرة، وحماية الفئات الضعيفة بتوفير الحماية الاجتماعية الكافية، والترحيب بقرار قادة مجموعة العشرين المتعلق بضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، ضمن إطار السياسات المالية محددة الأهداف والـتدابير الاقتصادية، وخطط الـضمان الـلازمة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة.وختمت:ففي هذه الكلمات تأكيد على مساعي المملكة لتحقيق الآفاق الـشاملـة المرتبطة بأهمية الـعمل المشترك؛ للقضاء على وباء كورونا، والأدوار المبذولة في هذا الإطار والتضحيات التي تؤكد أن سلامة النفس البشرية شأن يجد الأولـوية القصوى في كافة إستراتيجيات الدولة محليًا وإقليميًا ودوليًا// يتبع //08:16ت م0008